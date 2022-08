Niet eerder werden er zo veel Ferrari's in één kwartaal besteld als in het tweede kwartaal van dit jaar. Bovendien behaalde het Italiaanse automerk een recordomzet en -winst, meldt Ferrari dinsdag bij de presentatie van de kwartaal- en halfjaarcijfers.

Omdat het in de eerste zes maanden van het jaar zo goed ging, verwacht de automaker uit Maranello ook betere prestaties voor de rest van 2022 dan eerder voorspeld.

In het tweede kwartaal gingen bijna 3.500 bolides op weg naar hun nieuwe eigenaar. Dat zijn er 770 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Over het eerst half jaar ging het om 6.706 stuks, 1.250 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat leverde Ferrari ruim 2,4 miljard euro aan omzet op en een nettowinst van 490 miljoen euro.