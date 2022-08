Niet alleen in de drukke zomermaanden, maar ook in september en oktober wordt een grens gesteld aan het aantal mensen dat dagelijks vanaf Schiphol mag vertrekken met het vliegtuig. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt.

Schiphol heeft na overleg met de luchtvaartmaatschappijen besloten tot de nieuwe beperking van de capaciteit. In september gaat het om een maximum aantal reizigers van 67.500, in oktober zijn het er 2.000 meer. "In deze periode valt ook de herfstvakantie."

In en rond de twee weken van de herfstvakantie zijn er volgens Schiphol per dag gemiddeld 3.500 reizigers "te veel" die vanaf Amsterdam vliegen. "Dat hebben we aan de luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten."