Niet alleen in de drukke zomermaanden, maar ook in september en oktober wordt een grens gesteld aan het aantal mensen dat dagelijks vanaf Schiphol mag vertrekken met het vliegtuig. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt.

Schiphol heeft na overleg met de luchtvaartmaatschappijen besloten tot de nieuwe beperking van de capaciteit. In september gaat het om een maximum aantal reizigers van 67.500, in oktober zijn het er 2.000 meer. "In deze periode valt ook de herfstvakantie."

In en rond de twee weken van de herfstvakantie zijn er volgens Schiphol per dag gemiddeld 3.500 reizigers "te veel" die vanaf Amsterdam vliegen. "Dat hebben we aan de luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten."

Schiphol stelt dat er in oktober weliswaar meer beveiligers zijn om passagiers en bagage te controleren, maar dat er ook meer bagage is en er daardoor minder mensen langs kunnen dan deze maand. "Dat komt door het seizoenseffect: mensen gebruiken na de zomer meer bakken bij de securitycontrole, omdat ze meer kleding dragen, zoals jassen, bergschoenen en vesten."

Directeur Frank Oostdam van de ANVR waarschuwt dat we het terugschroeven van de capaciteit niet normaal moeten gaan vinden. "Het lijkt wel het nieuwe normaal geworden, maar het is niet normaal dat mensen zich zorgen moeten maken over hoe lang ze in de rij moeten, over hun bagage en of ze überhaupt hun vlucht wel halen."

Hij stelt dat het last minute-seizoen voor reisorganisaties al volledig in het water is gevallen. "Nu dreigt hetzelfde voor de herfstvakantie."