Het aantal hypotheekaanvragen is vorige maand gedaald, zo blijkt dinsdag uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). In juli werden 28.819 hypotheken aangevraagd en dat is 36 procent minder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

In de maanden daarvoor kromp de hypotheekmarkt ook al vanwege de gestegen hypotheekrente.

De sterkste daling is te zien bij het oversluiten van hypotheken van huizenbezitters. Het aantal aanvragen nam daar af met 6.584, oftewel 72 procent.

Veel huizenbezitters sloten vorig jaar hun hypotheek nog over, omdat de rente historisch laag was.