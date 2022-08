Door de chaos in de Europese luchtvaart is het aantal claims van passagiers vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht flink toegenomen. Bedrijven als EUclaim, Vlucht-vertraagd.nl en Aviclaim hebben sinds begin april meer dan 38 miljoen euro aan claims aangenomen, meldt Nieuwsuur maandag.

Grote speler Vlucht-vertraagd.nl heeft sinds april al bijna 70.000 claims om in te dienen. Daarmee is zo'n 23 miljoen euro gemoeid, bevestigt directeur Tom van Bokhoven.

Mensen willen niet alleen terugbetaling van hun ticket, maar hopen door in zee te gaan met de claimorganisatie ook aanvullende compensatie op te strijken. Die kan oplopen tot 600 euro.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen. De luchthaven kan de zomerdrukte niet aan en kondigde daarom maatregelen aan om de drukte enigszins te beperken. Dat is ook de reden dat luchtvaartmaatschappijen deze zomer veel vluchten moeten schrappen of verplaatsen naar andere luchthavens.

Van Bokhoven benadrukt dat de claims niet alleen komen van mensen die de dupe werden van de drukte op Schiphol. "Het speelt eigenlijk overal. Bij Lufthansa en Ryanair waren bijvoorbeeld grote stakingen en mensen die daarmee te maken hadden, hebben ook recht op een vergoeding."

Nieuwsuur deed een belronde langs meerdere claimclubs. Bij EUclaim liep het bedrag volgens het actualiteitenprogramma op tot 11 miljoen euro en bij Aviclaim ging het in totaal om 4,5 miljoen euro. Als het zo'n claimclub lukt om een vergoeding te regelen, dan is een deel van die vergoeding voor de claimclub zelf.