Het aandeel melkkoeien die in de wei rondlopen is in de afgelopen jaren gestegen van 65 naar 75 procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Wel staan die koeien er een stuk minder lang.

Melkveebedrijven hielden hun koeien tot 2015 steeds vaker op stal, maar sindsdien is daar verandering in gekomen. Waar in 2015 zo'n 65 procent van de melkkoeien wel eens in de wei stond, groeide dat aandeel de afgelopen jaren naar 75 procent in 2021. Ook laat een steeds groter deel van de melkveehouders hun koeien de wei in: dat aandeel nam toe van 76 procent in 2015 naar 83 procent in 2021.

Dat een steeds groter deel van de koeien ook de wei in mag, heeft volgens het CBS te maken met de zogeheten Convenant Weidegang. In dit akkoord staan afspraken om dit te stimuleren, door onder andere een hogere prijs te betalen voor de melk van koeien die in de wei staan.

Ook al grazen relatief steeds meer koeien in de wei, de tijd die ze buiten lopen is wel korter geworden. In 2021 liep een grazende koe gemiddeld dertienhonderd uur in de wei, terwijl dat in 2013 nog ruim zeventienhonderd uur was.

Het CBS verklaart dit verschil doordat koeien vaker alleen overdag gras onder hun hoeven hebben, in plaats van dag en nacht. Dit heeft weer te maken met uitdijende bedrijven, waardoor er vaak niet voldoende grasland is om koeien onbeperkt te laten grazen. Verder is het weideseizoen ook zo'n tien dagen korter geworden sinds 2013, waardoor koeien simpelweg minder dagen kunnen grazen.