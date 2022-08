Nieuw-Zeeland heeft zijn grenzen voor het eerst sinds maart 2020 weer volledig geopend. Een dringende behoefte aan arbeidskrachten en druk vanuit de toerismebranche hebben de heropening van de eilandstaat versneld.

Het land, dat sinds het begin van de pandemie een erg streng coronabeleid had, is al sinds februari bezig met de heropening. Sinds mei is Nieuw-Zeeland al vrij toegankelijk voor reizigers uit zo'n zestig landen, waaronder Nederland.

Sinds maandag kunnen ook mensen die een visum nodig hebben, inclusief toeristen en studenten, weer naar de eilandstaat afreizen. Ook cruiseschepen en plezierjachten kunnen weer aanmeren. Wel is een coronavaccinatie verplicht en moeten mensen zichzelf bij aankomst testen op het virus. Een verplicht verblijf in een quarantainehotel is niet meer nodig.

Internationaal toerisme is van groot belang voor de economie van Nieuw-Zeeland. De eilandstaat zag haar inkomsten uit toerisme vorig jaar slinken van zo'n 10 miljard euro naar amper 1 miljard. "Dit is geweldig nieuws voor de toeristenindustrie en de economie nu de lente en zomer eraan komen", zegt minister van Toerisme Stuart Nash op Facebook.