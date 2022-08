Fastned, de uitbater van laadstations voor elektrische auto's, verhoogt met ingang van maandag zijn tarieven. Dat komt door de stijgende energieprijzen in Europa, meldt het bedrijf. Omdat de energiemarkten onzeker zijn, gaat het bedrijf de tarieven maandelijks herzien en zo nodig aanpassen.

Specifiek gaat het om de standaardtarieven in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. In Frankrijk blijft dit tarief ongewijzigd. Het tarief voor het Verenigd Koninkrijk wordt op 1 september aangepast. Voor abonnementhouders gaan de tarieven maandag in alle landen omhoog.

Met de verhoging komt de prijs voor een kilowattuur (kWh) in ons land op 0,68 euro te liggen. Voor Nederlandse abonnementhouders, die een maandelijks bedrag betalen in ruil voor lagere tarieven, stijgt de prijs naar 0,45 euro per kWh.