De werkloosheid in de Europese Unie is in juni uitgekomen op 6 procent, zo'n 12,9 miljoen mensen. Daarmee is de werkloosheid vrijwel onveranderd ten opzichte van mei, blijkt maandag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het aantal werklozen is ten opzichte van juni vorig jaar wel flink gedaald. Toen zaten nog ruim 15,2 miljoen mensen in de EU zonder werk.

In Nederland hadden in juni 339.000 mensen geen baan, tegenover 405.000 werklozen in dezelfde maand vorig jaar. De hoogste werkloosheid is te zien in Spanje en Griekenland.