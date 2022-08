Kersverse ouders kunnen vanaf dinsdag negen weken van hun ouderschapsverlof betaald opnemen. Dit moet het met name voor vaders en partners aantrekkelijker maken om verlof op te nemen. Zo kunnen ouders wennen aan de nieuwe situatie en krijgen ze meer ruimte om hun werk te combineren met de zorg voor een pasgeboren kind.

Ouders kunnen er met de nieuwe wet voor kiezen om van de 26 weken ouderschapsverlof maximaal 9 weken betaald op te nemen. De uitkering hiervoor is 70 procent van het dagloon, met een maximum van 232,90 euro. De nieuwe regeling geldt alleen voor ouders in loondienst. Zzp'ers hebben hier dus geen recht op.

De negen betaalde weken gelden alleen voor het verlof dat wordt opgenomen in het eerste levensjaar van een kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle negen betaalde weken verlof worden opgenomen, dan kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende zeventien onbetaalde weken.

De regeling geldt overigens niet alleen voor kersverse ouders, maar ook voor werkende ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben gekregen. Dit kind mag nog geen eerste verjaardag hebben gevierd en de ouder moet uiteraard nog wel recht hebben op ouderschapsverlof.

Het betaalde ouderschapsverlof komt boven op een rits andere regelingen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof van minstens zestien weken. Ook is er geboorteverlof, waarbij partners na de bevalling vijf werkdagen volledig doorbetaald verlof krijgen. En dan is er nog aanvullend geboorteverlof, waarbij een partner tot zes maanden na de geboorte vijf weken kan opnemen. De uitkering hiervan bedraagt ook 70 procent van het dagloon.

Lokkertje om ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken

Hiermee hoopt het kabinet het voor vaders en partners, maar ook specifiek voor mensen met lagere inkomens aantrekkelijker te maken om ouderschapsverlof op te nemen. Zo kunnen ouders wennen aan de nieuwe situatie en kan de balans tussen werk en privé verbeterd worden.

Tegelijkertijd moet dit ook tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen leiden. Vrouwen werken doorgaans minder en korter dan mannen. Uit onderzoek blijkt dat deze rolverdeling vaak tot stand komt na de geboorte van een kind.

Door ouderschapsverlof aantrekkelijker te maken, hoopt het kabinet dat de partner langer aan de wieg staat. Dit moet er op de langere termijn voor zorgen dat vrouwen minder vaak onbetaald werken en juist vaker voor een betaalde baan kiezen.