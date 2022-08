Elke zomer is het passen en meten om werkroosters rond te krijgen, maar dit jaar valt wel heel veel samen. We hebben te maken met een recordaantal vacatures, het ziekteverzuim is al maanden bovengemiddeld hoog én dan is nu ook nog een groot deel van het land op vakantie. Het grote gevaar is dat de werkdruk voor mensen die er wél zijn te hoog oploopt, waardoor ook zij uitvallen en de gaten alleen maar groter worden.

"Waar het nu zeer doet, is daar waar de werkdruk toch al hoog is en mensen gebruikmaken van hun recht om vakantiedagen op te nemen", zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. "Dat zorgt ervoor dat de werkdruk verder oploopt en daardoor kan de dienstverlening verminderen."

Op het terras zelf je drankje moeten bestellen aan de bar is daar een voorbeeld van. "Dat was vroeger ondenkbaar", zegt Rob Hoedeman, arboarts bij Mensely en expert op het gebied van psychisch verzuim. Volgens hem moeten we het in deze tijden ook zoeken in dit soort pragmatische oplossingen.

"Zoals hybride werken waar dat kan. Dat is efficiënt. We moeten de oude normen loslaten, want dat is nodig deze zomer." Veel winkels kiezen ervoor de openingstijden in te perken, cafés en restaurants zijn minder vaak open, hotels stellen minder kamers beschikbaar. Een bedrijf als NS laat minder treinen rijden, Schiphol laat minder reizigers per dag reizen.

Werknemers zelf hun rooster laten bepalen

Even helemaal de deuren sluiten, is in sommige sectoren ook een optie. "Sommige fabrieken kiezen ervoor een paar weken helemaal dicht te gaan", zegt Van der Velde van de AWVN.

De bouwsector is met de collectieve bouwvak een klassiek voorbeeld. "Dan is het juist prettig als iedereen tegelijk op vakantie gaat. Mensen met schoolgaande kinderen willen ook graag in dezelfde periode weg en dat is logisch."

Ook het UWV herkent de problemen van de extreme krapte op de werkvloer. Volgens de uitkeringsinstantie, die cijfers bijhoudt over het aantal vacatures en werklozen, wordt de arbeidsmarkt alleen maar krapper en krapper. En ook zij ziet signalen dat de werkdruk verder oploopt bij degenen die wel aan het werk zijn.

Dat betekent dat bedrijven keuzes moeten maken. "Je moet kijken wat wel en niet te beïnvloeden is", zegt bedrijfsarts Hoedeman. "En prioriteiten stellen."

Mensen zelf hun rooster laten bepalen voor zover dat kan, daar is zowel AWVN als Hoedeman voorstander van. "Dat verlicht de druk want je kunt meer je eigen tijd indelen. En dan denk ik wel dat we ook deze zomer door kunnen komen."