Bierbrouwer Heineken heeft het afgelopen half jaar flink geprofiteerd van de heropening van de horeca in Europa en het herstel in Azië. Het concern zag de omzet met maar liefst 37 procent stijgen tot 16,4 miljard euro.

Ook de prijsstijgingen, waarmee Heineken de gestegen kosten voor grondstoffen, energie en transport wil opvangen, droegen bij aan een gestegen omzet.

"We zijn tevreden over de resultaten over het eerste half jaar. We hebben geprofiteerd van het herstel in Azië en de heropening van de horeca in Europa. Consumenten gaan weer uit, ondanks de hoge inflatie", zegt topman Dolf van den Brink.

Heineken boekte een winst van bijna 1,3 miljard euro, een stijging van ruim 22 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De bierbrouwer gaat maandag de prijzen in de horeca verhogen, zo maakte Heineken eerder bekend. Bier wordt gemiddeld 5,8 procent duurder. Met supermarkten maakte de brouwer al eerder afspraken over een vergelijkbare prijsverhoging.