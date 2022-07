Duitsland is niet van plan pijpleiding Nord Stream 2 te openen nu Rusland via Nord Stream 1 minder gas levert. Die tweede pijplijn tussen Rusland en Duitsland is al klaar, maar nog niet in gebruik. De ingebruikname zou de Russische president Vladimir Poetin in de kaart spelen, vindt de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck.

Rusland levert sinds woensdag nog maar 20 procent van de maximale hoeveelheid aardgas via Nord Stream 1 aan Duitsland.

Volgens Rusland is dat te wijten aan technische problemen. Door westerse sancties zou het onderhoud aan apparatuur lastig zijn. Maar onder andere de Duitse regering weerspreekt dit en noemt de teruggeschroefde levering een machtsspel.

De pijpleiding Nord Stream 2 is in principe klaar voor gebruik. Maar Duitsland heeft het goedkeuringsproces voor onbepaalde tijd geschorst vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Poetin zou juist graag zien dat er wel gas stroomt door de pijplijn, die miljarden heeft gekost.

Maar Habeck wil liever dat Duitsers meer schone energie gaan gebruiken. "We moeten ons energiesysteem zo snel mogelijk hervormen met hernieuwbare energie in plaats van fossiele", aldus Habeck. Duitsland komt zaterdag met nieuwe regels waardoor opgewekte zonne-energie meer geld gaat opleveren.