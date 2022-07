VDL Nedcar kan vier maanden langer auto's in het Limburgse Born maken voor BMW. Het bedrijf heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met BMW waarin dat is afgesproken. Dit maakte de provincie Limburg vrijdag bekend in een brief.

De eerder afgesproken einddatum voor de productie van met name MINI's is daarmee verschoven van 1 november 2023 naar 1 maart 2024. BMW liet in oktober 2020 weten het contract op te zeggen, waardoor het Limburgse VDL hard op zoek is naar een of meerdere nieuwe opdrachtgevers.

Onderhandelingen daarover gaan momenteel de beslissende fase in, valt te lezen in de brief van de provincie. VDL hoopt hierdoor binnenkort voor één grote of meerdere kleinere opdrachtgevers te kunnen werken.

Verder werkt VDL volgens de provincie ook aan een derde scenario: de automaker ontwikkelt zich tot "een centrum voor innovatie en mobiliteit". Hierbij moet gedacht worden aan "de productie van verschillende soorten voertuigen, gecombineerd met andere activiteiten, zoals innovaties op het gebied van elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en diensten", schrijft gedeputeerde Stephan Satijn in de brief.

VDL Nedcar heeft de medewerkers van de fabriek vrijdag op de hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen en benadrukt "dat het bedrijf een kansrijke toekomst heeft", aldus Satijn. "De vorm waarin deze gestalte krijgt, kan nu nog niet met zekerheid worden aangegeven. Maar deze zal passen binnen een van de eerder geschetste scenario's, dan wel een combinatie zijn van deze drie mogelijkheden."