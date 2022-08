De lonen zijn afgelopen maand met 3,4 procent gestegen. De gemiddelde loonstijging is daarmee iets afgezwakt ten opzichte van mei en juni, maar ligt daarmee alsnog op het hoogste niveau in bijna veertien jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN.

"De afzwakking is slechts incidenteel. We hebben in totaal achthonderd cao's, waarvan er dit jaar ongeveer vijfhonderd worden vernieuwd. Afgelopen maand zaten er een aantal afspraken tussen met een lagere loonstijging", zegt een woordvoerder.

De AWVN benadrukt dat er over de hele linie nog steeds sprake is van een opwaartse trend. "Dat is al anderhalf jaar zo en ook in juli zitten we op een hoog niveau. De laatste keer dat de lonen met 3,4 procent zijn gestegen, was in oktober 2008."

De werkgeversclub wil geen voorspellingen doen voor de komende maanden. "Het is lastig te zeggen hoe ver dit doorgaat, aangezien de loonstijging op een historisch hoog niveau zit. Die trend zal voorlopig nog wel even doorzetten, tenzij de wereldeconomie instort."

De gemiddelde loonstijging over de eerste zeven maanden van dit jaar ligt momenteel op 3,2 procent. De lonen zijn het meest gestegen in het onderwijs (+3,5 procent), de papierindustrie (+3,3 procent), de industrie (+3,25 procent) en het vervoer (+3,24 procent). Maar ook bij de overheid, de bouw en detailhandel zitten de salarissen in de lift. In de laatste drie sectoren zijn de lonen met gemiddeld 3,2 procent gestegen.