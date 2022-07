De prijzen in de eurozone zijn in juli gestegen met 8,9 procent vergeleken met vorig jaar, meldt statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. Met dit inflatiegetal wordt opnieuw een record gebroken. Uit de cijfers blijkt dat de geldontwaarding over juli het snelst toenam in Nederland.

Het statistiekbureau meldt de cijfers via de Europese geharmoniseerde meetmethode (HCIP). Deze manier van rekenen is in het leven geroepen om de inflatiecijfers van verschillende eurolanden met elkaar te kunnen vergelijken.

De inflatie in het eurogebied wordt, net als in Nederland, aangejaagd door torenhoge energieprijzen. Vergeleken met juli vorig jaar stegen die met 39 procent, iets minder dan vorige maand. Ook de prijzen van bewerkt voedsel en diensten namen toe.

Binnen de eurozone ligt de inflatie het hoogst in de Baltische staten, geleid door Estland met 22,7 procent. In Letland en Litouwen gaat het respectievelijk om 21 en 20,8 procent. Deze landen zijn erg afhankelijk van Russisch gas. In Malta stegen de prijzen het minst: 6,5 procent.

De prijzen stegen in ons land met 11,6 procent vergeleken met vorig jaar, 1,7 procentpunt meer dan in juni. Volgens Eurostat is dat inflatietempo het hoogste van het hele eurogebied.

Om ervoor te zorgen dat de prijsstijgingen ietwat afkoelen, schroeven centrale banken over de hele wereld de rente op. De Europese Centrale Bank (ECB) deed dit vorige week met een fikse rentestap van 0,5 procentpunt. Het doel hiervan is om lenen weer duurder en sparen aantrekkelijker te maken en zo de economie af te remmen.