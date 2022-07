De detailhandel zag zijn inkomsten vorige maand stijgen met gemiddeld 0,7 procent. Dat kwam door hogere prijzen, want het aantal verkochte producten nam juist af met 6,3 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Vooral supermarkten en speciaalzaken wisten in juni hun omzet op peil te houden door hogere prijzen. Er kwam 4,7 procent meer geld binnen dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl er 4,7 procent minder artikelen zijn gekocht.

Ook bij non-foodwinkels als kledingverkopers, doe-het-zelfzaken en meubelwinkels daalde het aantal verkochte producten, met gemiddeld 8 procent. Maar omdat ook daar de prijzen hoger waren dan een jaar eerder, bleef het omzetverlies beperkt tot 3 procent.

Of de hogere winkelprijzen ook zorgden voor meer winst, is niet bekend.

Uit de cijfers blijkt ook dat we minder aan webshoppen doen. Nederlanders kochten vorige maand 6,5 procent minder dan een jaar eerder. Dat is opvallend, want de laatste jaren zitten de webverkopen juist in de lift. Vooral in lockdowntijd werd massaal gekocht via online winkels. Die groei lijkt voorlopig een halt toegeroepen, met uitzondering van eten en drinken, dat we online wél vaker kochten.