Ondanks vele problemen heeft KLM in het tweede kwartaal opnieuw winst gemaakt. Ook moederbedrijf Air France-KLM wist voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst te maken. Maar de problemen bij de luchtvaartmaatschappij zijn nog niet voorbij, verwacht KLM-topvrouw Marjan Rintel.

Na een dramatische coronaperiode voor de luchtvaart, beloofde 2022 hét hersteljaar te worden voor vliegmaatschappijen als KLM. Een flinke groei in het aantal passagiers, gecombineerd met een tekort aan personeel bij zowel de airlines als de luchthavens, zorgt echter al maanden voor problemen.

KLM moest hierdoor in april al vluchten schrappen. Sindsdien zijn de problemen alleen maar toegenomen. Zo kampt de luchthaven met lange wachtrijen, meer geschrapte vluchten en problemen bij het verwerken van bagage. Door dat laatste staan er nog altijd achtergebleven koffers van passagiers op luchthaven Schiphol.

Ondanks deze problemen wisten KLM én Air France-KLM winst te boeken over het tweede kwartaal. Voor het moederbedrijf zijn het de eerste zwarte cijfers sinds het begin van de coronacrisis.

Hoewel de nieuwbakken KLM-topvrouw Rintel spreekt van goede cijfers, waarschuwt ze dat de problemen in de luchtvaart allesbehalve voorbij zijn. "We worden geconfronteerd met wachtrijen voor de beveiligingscontroles op Schiphol, krapte op de arbeidsmarkt en een hoge werkdruk."

Om die problemen op te lossen is KLM druk bezig met het werven van personeel. Maar die mensen zijn niet van de ene op de andere dag gevonden. "We zijn bezig rust en stabiliteit te creëren. Is het goed genoeg? Nee, dat is het nog niet, maar het gaat elke week beter."