De inflatie in Nederland is in juli uitgekomen op 11,6 procent. Daarmee is de geldontwaarding onverwacht flink toegenomen: in juni stegen de prijzen nog met 9,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt vrijdag uit een eerste raming van statistiekbureau CBS volgens de Europese rekenmethode (HICP).

Met de stijging in juli komt er onverwacht een eind aan vier maanden op rij waarin de inflatie afnam vergeleken met de maand eerder.

De hoofdreden voor de plotse stijging is dat energieprijzen flink stegen ten opzichte van juni. Alle andere onderdelen van het inflatiemandje, zoals van eten, drank en tabak, bleven ongeveer gelijk.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over inflatie

De inflatie liep in de tweede helft van vorig jaar al op als gevolg van de coronapandemie. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de prijzen alleen maar harder gaan stijgen, vooral door de eerder genoemde torenhoge energieprijzen.

Inflatie juli (eerste raming)

Centrale banken verhogen rente in strijd tegen hoge inflatie

Om ervoor te zorgen dat de prijsstijgingen ietwat afkoelen, schroeven centrale banken over de hele wereld de rente op. Het doel hiervan is om lenen weer duurder en sparen aantrekkelijker te maken en zo de economie ietwat af te remmen.

De CBS-cijfers van vrijdag zijn op basis van de zogeheten Europese rekenmethode. Deze is in het leven geroepen om de inflatie in de hele eurozone te kunnen meten en vergelijken. Het CBS komt volgende week met inflatiecijfers volgens de eigen rekenmethode.