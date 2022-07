Fabrikanten van onder meer cola, KitKat en Calvé-pindakaas hebben de afgelopen tijd hun prijzen verhoogd of doen dat in de komende maanden. Ook McDonald's kondigde in het VK een verhoging aan. De oorzaak hiervan is het almaar verder oplopen van de kosten, zoals die voor energie en grondstoffen.

Zo maakte Nestlé donderdag bekend dat het zijn prijzen in de eerste helft van dit jaar gemiddeld met 6,5 procent heeft verhoogd. Die prijswijzigingen kwamen boven op verhogingen die in het najaar van 2021 al waren aangekondigd.

Coca-Cola zei eerder deze week zijn prijzen de afgelopen maanden met 12 procent te hebben opgeschroefd. En de prijzen gaan verder omhoog als de inkoopkosten stijgen, benadrukte het bedrijf. Bij concurrent Pepsi zijn soortgelijke geluiden te horen.

De prijzen in de supermarkt lopen al sinds vorig jaar flink op, ook in Nederland. Zo bleek uit cijfers van statistiekbureau CBS dat voedingsmiddelen in juni gemiddeld 11,2 procent duurder waren dan een jaar eerder.

Een van de grootste leveranciers van voeding in Nederland is Unilever. Het concern, dat sinds kort volledig Brits is, zei eerder deze week dat het zijn prijzen heeft verhoogd en daardoor zijn winst op peil kon houden.

Dat verhogen gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. De fabrikanten stuiten nogal eens op weerstand van supermarkten. Zo kregen Albert Heijn en Nestlé ruzie over een door het Zwitserse concern voorgestelde prijsverhoging. En Jumbo lag in de clinch met Kellogg's, dat onder meer Pringles-chips op de markt brengt.

Naast de levensmiddelenfabrikanten is ook McDonald's van plan om zijn prijzen op te schroeven. Voorlopig is alleen bekend dat de prijzen in het Verenigd Koninkrijk omhooggaan, waar de Big Mac 0,20 pond (0,24 euro) duurder wordt. Over een eventuele verhoging in Nederland is niets bekend.