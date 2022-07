Vlaggenleveranciers deden de afgelopen weken goede zaken doordat de omgekeerde Nederlandse vlag het symbool van het stikstofprotest is geworden. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse verkopers.

"Wij hebben het gigantisch druk gehad met bestellingen door het land heen", zegt Marco van Daalen, eigenaar van de Vlaggenclub in Mijdrecht. "Een boer bestelde een vlag van 4,5 bij 7 meter, die hangt nu aan een elektriciteitsmast", vervolgt hij.

De Vlaggenclub verkocht door de acties ongeveer duizend extra vlaggen. Ook zijn er volgens Van Daalen honderden hoesjes met de Nederlandse vlag verkocht om over de buitenspiegels van auto's te trekken. "Die worden normaal alleen maar tijdens een EK of WK verkocht. Als je de linkerhoes rechts doet en de rechter links, dan zit de vlag ook ondersteboven. Die zijn enorm hard gegaan", vertelt de verkoper.

Ook autovlaggen deden het goed. "Daar hebben we er een stuk of negenhonderd van verkocht." De Vlaggenclub maakt ook zelf speciale vlaggen voor de boerenprotestacties. "We hebben een onwijs mooie vlag met de tekst 'Steun onze superboeren', dat vinden we een hele vrolijke vlag", aldus Van Daalen.

Webshop ziet verkopen met 30 procent stijgen

Ook Faber Vlaggen met een kantoor in Amsterdam zag de vraag stijgen. Via de webshop werden ongeveer honderd vlaggen extra aan de man gebracht, 30 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. "We merken wel dat er meer vraag is naar rood-wit-blauwe vlaggen. Het zijn natuurlijk geen hele grote aantallen, als je ziet dat er overal wel vlaggen hangen", zegt eigenaar Huib Faber. Mogelijk komt dat doordat hij vooral vlaggen in de hogere prijsklasse verkoopt.

VlaggenEnMasten in het Brabantse Lage Zwaluwe zag de inkomsten eveneens toenemen. "Met Nederlandse vlaggen hebben wij het drukker dan normaal. We verkopen ze aan particulieren, boeren, bedrijven en winkeliers", zegt een woordvoerder. Exacte verkoopaantallen kon zij niet noemen.

Leverancier kwam ook met boerenzakdoekvlag

Bij DVC, oftewel de Dokkumer Vlaggen Centrale, is de vraag naar de Nederlandse vlag ook toegenomen. Maar hoe groot de stijging is, vindt de onderneming lastig te specificeren.

"Het hangt er ook van af waarmee je de toename vergelijkt. Wanneer je het vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, dan is het zonder twijfel een grote stijging, maar dit is normaal gesproken ook niet een periode waarin we veel Nederlandse vlaggen verkopen", laat het bedrijf weten.

DVC drukt ook speciale vlaggen die bedoeld zijn als steunbetuiging aan de agrarische sector. Zo heeft land- en tuinbouworganisatie ZLTO samen met het bedrijf een eigen boerenzakdoekvlag ontwikkeld voor de campagne Geef Boeren Toekomst.