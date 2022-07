De Amerikaanse economie is in de afgelopen drie maanden met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. In dat kwartaal was al sprake van een krimp van 0,4 procent. Toch vindt het Witte Huis dat van een recessie geen sprake is.

Volgens de Amerikaanse overheidsinstantie Bureau of Economic Analysis (BEA) komt deze krimp onder andere doordat bedrijven minder investeerden en de overheid minder uitgaf.

Huishoudens lieten het geld nog wel rollen. Zij gaven meer uit in restaurants en hotels, maar minder aan boodschappen.

We spreken vaak van een recessie wanneer een economie minstens twee kwartalen achter elkaar krimpt. Maar de Amerikaanse regering publiceerde een uitleg waarin ze stelt dat de krimp van de afgelopen twee kwartalen niet meteen een recessie betekent.

Het Witte Huis zegt in deze uitleg dat ook gegevens over de arbeidsmarkt, uitgaven, productie en inkomens een rol spelen.

Het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) is de organisatie die oordeelt of er sprake is van een recessie. Het is onwaarschijnlijk dat het NBER binnenkort met een uitspraak komt, omdat de organisatie doorgaans veel statistieken van verschillende maanden bekijkt voordat ze een beslissing neemt.