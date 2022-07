Schiphol heeft vanaf maandag de beschikking over tweehonderd extra beveiligers, maar dat betekent niet dat de drukte daarmee voorbij is. De nieuwe werknemers stromen gefaseerd in en de luchthaven is bezig om nog meer beveiligers aan te trekken.

Schiphol-topman Dick Benschop liet onlangs weten vijfhonderd extra beveiligers te willen aantrekken. "Dat is nu deels gelukt en de beveiligingsbedrijven zijn nieuwe medewerkers aan het werven", zegt een woordvoerder.

Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers leidt dit tekort al weken tot grote drukte, met soms annuleringen en vertragingen van vluchten tot gevolg.

De luchthaven verwerkt momenteel gemiddeld 59.000 vertrekkende passagiers per dag. Sinds drie weken kan Schiphol dagelijks maximaal 67.500 vertrekkende passagiers verwerken. Vanaf maandag zijn dat er 73.000.

Volgens een woordvoerder houdt de drukte voorlopig aan. "Het beeld wijkt niet af van de afgelopen weken, dus lange rijen zijn ook dit weekend niet uitgesloten." Schiphol adviseert reizigers daarom nog steeds om maximaal vier uur voor vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven.

Een storing op Schiphol zorgde vorige week nog voor grote problemen bij het verwerken van bagage, waardoor duizenden koffers achterbleven op de luchthaven.