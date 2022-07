De berg spaargeld die wij op onze rekeningen hebben, blijft weer gestaag doorgroeien. Even leek het erop dat we het geld weer lieten rollen en nam het totaalsaldo zelfs even af, maar dat is alweer achterhaald.

Uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag publiceerde, blijkt dat er in de maand juni dik 2,5 miljard euro bij is gekomen. Ons gezamenlijke spaarsaldo is nu ruim 421 miljard euro.

Nederlanders waren altijd al een spaarzaam volkje, maar sinds de uitbraak van de coronacrisis gaat het echt hard. In februari 2020 was het gezamenlijke saldo afgerond 370 miljard euro. Aan het einde van het eerste coronajaar was het opgelopen tot 390 miljard euro.

Nog een jaar later was dat al 407 miljard euro. In de maand mei van dit jaar, toen veel mensen vakantiegeld kregen, kwam er in één klap 6,5 miljard euro bij en in juni dus nog eens 2,5 miljard.