In coronatijd profiteerde iedereen die eten verkocht van de sluiting van de horeca, de supermarkten voorop. Ook speciaalzaken, markten en boerenwinkels zagen een enorme toeloop van klanten. Maar waar de boerenwinkels en speciaalzaken de omzet zien afnemen en die van de supermarkt stabiliseert, groeit de markt juist door.

"De markt heeft het imago dat je er waar voor je geld krijgt. En nu alles duurder wordt, handelen we daar ook naar", zegt Norman Buysse van marktonderzoeker GfK. Uit cijfers over het eerste half jaar blijkt dat de omzet op de markt met 3 procent is toegenomen.

"In de supermarkt is die zo goed als stabiel gebleven, bij de speciaalzaken is de omzet met 5 procent afgenomen en bij boerenwinkels met 6 procent." De omzet op de markt groeide in de eerste helft van 2021 ook al ten opzichte van 2020. "Daar is nu sprake van groei op groei."

Brancheorganisatie CVAH bevestigt dat de marktkraamhouders iets positiefs aan de coronaperiode hebben overgehouden. "De markt heeft door corona een nieuwe impuls gekregen. De klanten die erbij zijn gekomen, blijven komen", zegt voorzitter Louise Wesselius.

Gemiddeld geven we per keer dat we boodschappen doen op de markt 17 euro uit. In de supermarkt is dat 25 euro. "We gaan veel vaker naar de supermarkt natuurlijk, zeker één keer in de week", zegt Buysse van GfK. Naar de markt zijn we in de eerste zes maanden van dit jaar in totaal gemiddeld acht keer geweest.

Volgens de marktonderzoeker verhipt de markt. "Er zijn meer biologische markten, er is meer aanbod van olijven en noten en ook van hele gerechten die ter plekke opgegeten kunnen worden."

'Op de markt koop je een pond en krijg je een pond'

De brancheclub herkent dat beeld ook. "Het wordt zeker hipper en luxer, de consument wil dat", zegt Wesselius. De voorzitter van de CVAH stelt dat mensen oplettender zijn geworden. "Op de veiling zie je dat groente waarvan eerst een pond in een plastic zak ging, daar nu 400 gram in gaat. Op de markt koop je een pond en krijg je een pond."

Het zijn wel nog steeds vooral de ouderen waar de markt het van moet hebben. "Bijna de helft van de omzet komt van gepensioneerden, waar dat in de supermarkt bijna een derde is", weet GfK.

Bij de oudere generaties zit er nog meer ingestampt dat je op de markt waar voor je geld krijgt, zegt Wesselius. "Door de slogan: op de markt, daar is je gulden een daalder waard."