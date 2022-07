Albert Heijn neemt nog een winkel van PLUS over. AH nam al eerder een filiaal van de supermarktketen over en Boni nam al acht zaken over. Dat is een gevolg van het samengaan van PLUS en Coop. Om daar goedkeuring voor te krijgen, moest PLUS twaalf supermarkten van de hand doen.

Toezichthouder ACM maakt nu bekend dat na deze nog twee winkels door PLUS moeten worden afgestoten om aan de overnamevoorwaarden te voldoen. "In december heeft de ACM de fusie onder voorwaarden goedgekeurd."

Na het afstoten van de twaalf supermarkten blijven er volgens de toezichthouder voldoende concurrerende supermarkten in de buurt over.

In september vorig jaar kondigden PLUS en Coop aan samen verder te gaan. De fusie werd begin dit jaar officieel. De naam Coop zal geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen: alle winkels gaan verder onder de PLUS-naam.