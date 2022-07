Ruim een derde van de ondernemers in de industrie kampte aan het begin van het derde kwartaal met een personeelstekort. Het is voor het eerst sinds 2012 dat het aandeel zo hoog is, meldt statistiekbureau CBS donderdag.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in juli wel iets verbeterd. Bedrijven in de industrie zijn vooral positiever geworden over hun voorraden gereed product. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid bleef gelijk, terwijl ze over hun orderportefeuille wat minder positief waren dan in juni.

Producenten van de elektrotechnische en machine-industrie waren opnieuw het positiefst. Ook in de aardolie- en chemische industrie en de metaalindustrie waren ondernemers positiever dan een maand eerder. In de overige branches waren ondernemers minder positief dan in juni.