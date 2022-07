De Federal Reserve (Fed) heeft de rente in de Verenigde Staten woensdag opnieuw met 0,75 procentpunt opgeschroefd. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken menen dat dit harde ingrijpen nodig is om de inflatie onder controle te krijgen.

Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

Met het verhogen van de rente wordt het voor particulieren en bedrijven duurder om geld te lenen. Dat zorgt ervoor dat er minder geld wordt uitgegeven en de vraag naar goederen afneemt. De prijzen zullen vervolgens minder hard stijgen, waardoor de inflatie afneemt.

De hoge inflatie komt mede door de gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden, waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen.

Vertrouwen consumenten naar dieptepunt gedaald

Het economisch vertrouwen van consumenten in de VS is ondertussen naar een dieptepunt gedaald. De bestrijding van de inflatie is volgens president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.

De aandelenmarkten reageerden nauwelijks op de renteverhoging, omdat die overeenkwam met de verwachtingen. De dollar daalde wel iets in waarde ten opzichte van de euro.

Later op woensdag geeft Fed-president Jerome Powell nog een toelichting op het rentebesluit.