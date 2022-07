EU-landen hebben dinsdag afgesproken om de komende maanden 15 procent minder gas te verbruiken. Dit moet voorkomen dat komende winter een tekort ontstaat. De EU klopte zich dinsdag flink op de borst met het akkoord en sprak van eenheid in Europa. Maar wie wat verder kijkt, ziet dat het met die eenheid wel meevalt.

Wat is er precies afgesproken?

Dat EU-landen vanaf begin volgende maand tot eind maart volgend jaar 15 procent minder gas moeten verbruiken dan het gemiddelde verbruik van de afgelopen vijf jaar. Hiermee willen de landen inspelen op een mogelijke leveringsstop van Rusland, dat een belangrijke gasleverancier is en de toevoer steeds verder afknijpt.

Ook moeten landen hun gasreserves makkelijker kunnen vullen. Verder zijn afspraken gemaakt over onderlinge solidariteit; als een land in de problemen komt, moeten andere landen bijspringen.

Toch zijn er tal van uitzonderingen gemaakt. Zo hoeven eilandstaten Malta, Cyprus en Ierland niet mee te doen. Hun gasnetwerken zijn niet aangesloten op andere landen, waardoor leveringen aan andere EU-lidstaten toch niet lukken. Verder zijn Estland, Letland en Litouwen zó afhankelijk van Russisch gas dat een besparing niet haalbaar is.

Ook landen die hun gasvoorraden al voor een groot deel hebben gevuld, zijn vrijgesteld. Verder is er nog België, dat heel veel gas levert aan andere landen en daarom al genoeg voor anderen doet. En landen die gas nodig hebben voor essentiële industrieën hoeven ook niet te besparen. Eén EU-land - Hongarije - heeft überhaupt zijn handtekening niet onder het akkoord gezet.

De landen die overblijven, mogen in eerste instantie zelf kijken of ze hun verbruik kunnen terugdringen. Als dat niet lukt, kan de EU het verplichten. Nou ja, soort van. Maar daarover later meer.

Gaat dit wel werken als er zo veel uitzonderingen zijn?

Daar kun je inderdaad vraagtekens bij zetten. Maar zonder deze uitzonderingen was er helemaal geen akkoord gekomen. En beter iets dan niets, zullen ze in Brussel hebben gedacht.

Hoe groot is de kans dat Europa komende winter te weinig gas heeft?

Dat hangt erg af van Rusland. Het land houdt vol dat het levert wat het kan. Maar ondertussen stroomt door de Nord Stream 1, de belangrijkste gaspijplijn tussen Rusland en West-Europa, nog maar 20 procent van de maximale capaciteit. Volgens staatsgasbedrijf Gazprom komt dit door onderhoud. Maar in het Westen wordt daaraan getwijfeld. Veel landen denken dat Rusland minder levert als politiek drukmiddel.

Hoe dan ook, er is minder gas en dat merken we nu al. De prijzen gaan omhoog en voorraden zijn moeilijk te vullen. Vooral landen die veel gas uit Rusland verbruiken, zoals Duitsland en landen in Midden-Europa, lopen het risico op een tekort.

Dat is ook de reden dat de EU het akkoord wilde sluiten. Volgens Brussel is een besparing van 15 procent genoeg om alle landen veilig de winter door te krijgen. Zélfs als Rusland op korte termijn zijn leveringen volledig stopzet. Daar komt nog bij dat een eventuele zachte winter de kans op een tekort ook verkleint.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de hoge gasprijzen

Wat betekent dit voor Nederland? Moet ik straks mijn kachel lager zetten?

Dat kan sowieso geen kwaad. Al zijn velen dat waarschijnlijk toch al van plan omdat energie steeds duurder wordt. Maar volgens minister van Energie Rob Jetten heeft Nederland zijn totale gasverbruik de laatste tijd al dusdanig teruggebracht, dat we het doel van 15 procent besparing wel kunnen halen.

Toch hamert de bewindsman erop dat we in Nederland zuinig moeten zijn met gas. Maar dat burgers binnenkort een besparingsplicht krijgen opgelegd, lijkt onwaarschijnlijk.

Wat als landen die 15 procent niet halen?

Zoals eerder gezegd is de besparing vooralsnog vrijwillig. Maar in sommige gevallen kan Brussel het verplichten. Dit kan als een acuut tekort dreigt of als minimaal vijf lidstaten willen dat zo'n verplichting wordt ingevoerd. De Europese Commissie kan dan een voorstel doen, dat door minimaal vijftien lidstaten moet worden goedgekeurd. Die vijftien lidstaten moeten ook nog eens 65 procent van alle EU-inwoners vertegenwoordigen. Dus als alleen vijftien kleine landen akkoord gaan, komt er geen verplichting.

Daar komt bij dat er geen straffen zijn afgesproken voor de landen die niet genoeg besparen. Als je daarbij optelt dat veel landen sowieso niet hoeven te besparen, is het maar de vraag of dit akkoord veel zoden aan de dijk zet.