Ruim de helft van de huishoudens heeft sinds augustus vorig jaar te maken met een hogere energierekening. In sommige gevallen gaat het om 100 euro extra per maand. Dat blijkt uit een analyse van economen van Rabobank die transactiedata van klanten onder de loep hebben genomen.

Bij 23 procent van de huishoudens was de rekening in mei onveranderd. 19 procent gaf minder uit aan gas en elektriciteit.

Rabobank heeft de maandelijkse uitgaven aan energie vergeleken met de bestedingen in augustus 2021, omdat de energieprijzen daarna sterk zijn gestegen. "We hebben vanaf dat moment gekeken wat er aan energiekosten wordt afgeschreven. Consumenten betalen meer voor gas en licht, mede vanwege de oorlog in Oekraïne", zegt Rabo-econoom Carlijn Prins.

Zo zag 10 procent van alle huishoudens de energierekening in mei met zo'n 10 procent stijgen. 13 procent werd geconfronteerd met een stijging van meer dan 50 procent. Bijna 4 procent zag de energierekening zelfs meer dan verdubbelen.

"Het aantal huishoudens dat te maken heeft met een stijging van de energierekening neemt de afgelopen maanden harder toe dan het aantal mensen van wie de energierekening daalt. De hogere energieprijzen treffen daarmee geleidelijk aan een steeds groter deel van de huishoudens", aldus Prins.

De omvang van de stijgingen verschilt sterk. Bijna een op de vijf huishoudens (19 procent) zag de maandelijkse energierekening met meer dan 50 euro stijgen. Bij 8 procent steeg de energierekening zelfs met meer dan 100 euro. Er is ook een flink deel van de huishoudens (17 procent) dat in mei niet meer dan 20 euro extra betaalde vergeleken met augustus.

'Huishoudens kunnen nog forse naheffing krijgen'

"Verder valt op dat de omvang van de stijgingen van de energierekening dit jaar groter is dan in de vier voorgaande jaren", zegt Prins. "Waar dit jaar 19 procent van alle huishoudens in mei te maken had met een toename van meer dan 50 euro, was dat in mei 2021, 2020 en 2018 ongeveer 3 procent, en in 2019 zo'n 7 procent."

Rabobank heeft in deze analyse niet gekeken naar de jaar- of eindafrekeningen. Sommige huishoudens krijgen mogelijk te maken met forse naheffingen of juist meevallers vanwege belastingteruggaven.

"Ook het werkelijke energieverbruik heeft natuurlijk invloed op de jaarafrekening. Een zachte winter of energiebesparende maatregelen zouden zomaar eens kunnen schelen. Maar het is lastig om het effect hiervan te bepalen, want we weten niet hoeveel energie daadwerkelijk wordt verbruikt en welke tarieven mensen betalen. We zien enkel de uitkomst van die twee."