Het Spaanse cabinepersoneel van Ryanair is van plan tot begin januari elke week vier dagen te staken tot de luchtvaartmaatschappij hun eisen inwilligt. Dat heeft vakbond USO laten weten.

De eerste stakingsronde staat gepland voor de week van 8 augustus. De acties gaan door tot 7 januari. Ook een andere vakbond voor stewards en stewardessen steunt de vrij drastische actieplannen.

Ryanair had deze en vorige maand in Spanje ook al meermaals te maken met werkonderbrekingen van het personeel. Het aantal vluchten dat daardoor geschrapt moest worden, bleef beperkt. In de Spaanse wetgeving is vastgelegd dat een bepaald aantal vluchten moet doorgaan.

Ook elders in Europa wordt af en aan gestaakt op luchthavens. Personeel wil hoger loon en meer vrij.