De gasprijs loopt woensdag verder op, nadat het Russische Gazprom in de vroege ochtend de toevoer naar Europa op een nog lager pitje zette. Op de Europese termijnmarkt loopt de prijs deze ochtend op tot boven de 220 euro per megawattuur.

Gedurende de dag schommelt de prijs. Die kan dus nog zakken maar uiteraard ook verder oplopen. Het record waarop het handelsplatform de dag afsloot, dateert nog steeds van 7 maart toen de teller boven de 200 euro bleef staan.

Dat was vlak na de inval van Rusland in Oekraïne. Sinds eind vorig jaar rommelt het al met de gasleveringen vanuit Rusland naar Europa. Onlangs bouwde de spanning op toen de Nord Stream 1-pijpleiding uit de running was voor gepland onderhoud.

De Russen hebben de gaskraan daarna wel weer opengedraaid, maar minder ver dan voorheen. Vandaag ging de kraan nog wat verder dicht omdat volgens Gazprom een tweede gasturbine uit bedrijf genomen moest worden.

Ook de prijzen voor elektriciteit, die samenhangt met die van gas, loopt stevig verder op.