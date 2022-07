Het ziekteverzuim in de zorgsector is afgelopen kwartaal gestegen naar 7,8 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar lag het verzuim nog op 6,97 procent. Dat blijkt uit cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet, een dochteronderneming van pensioenuitvoerder PGGM.

Het gaat om werknemers in ziekenhuizen, instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de verzorging, verpleging en thuiszorg. De stijging heeft te maken met onder meer de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus en de daaropvolgende griepgolf.

In totaal werken er ongeveer 960.000 mensen in deze sectoren. Dit betekent dat er in april, mei en juni dagelijks gemiddeld ongeveer 75.000 werknemers niet inzetbaar waren. Medewerkers die thuis in quarantaine zaten of wachtten op een uitslag van een coronatest zijn niet in deze cijfers opgenomen.

In de eerste drie maanden van dit jaar was het ziekteverzuim met 9,83 procent nog hoger.