Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft de gaskraan richting het Westen vanochtend om 7.00 uur (lokale tijd) weer wat verder dichtgedraaid. Door de Nord Stream 1-pijpleiding stroomt voorlopig maximaal 33 miljoen kubieke meter gas per dag, heeft het bedrijf laten weten via Telegram.

De totale capaciteit van Nord Stream 1 ligt volgens Gasunie, dat medeaandeelhouder is, op 167 miljoen kuub per dag of 55 miljard kuub per jaar. Dat cijfer is gebaseerd op een benutting van 90 procent, waarbij rekening wordt gehouden met onderhoud.

De 33 miljoen kuub die er vanaf vandaag doorheen stroomt, is ongeveer 20 procent van de normale capaciteit.

Dat er regelmatig onderhoud plaatsvindt aan infrastructuur, waaronder gaspijpleidingen, is normaal. Volgens Gazprom moet de gasstroom richting het Westen nu omlaag omdat een turbine op het compressorstation in Portovaya uit bedrijf moet worden genomen.

Dit besluit volgt op gedoe met een andere turbine, die in Canada is voor onderhoud. Beide turbines zijn geleverd door het Duitse Siemens. Nord Stream lag er eerder deze maand kort helemaal uit voor gepland onderhoud aan de leiding. Ook daarvoor kwam er al minder gas dan gebruikelijk deze kant op.

Sinds eind vorig jaar zijn er al afwijkende bewegingen in de gasstromen tussen Rusland en West-Europa, met alle gevolgen van dien voor de gasprijs.