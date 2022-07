In de Russische winkels is inmiddels 83 procent van de consumentenproducten van Russische makelij. Dat is 4 procentpunt meer dan een jaar geleden, heeft marktonderzoeksbureau NielsenIQ vastgesteld.

De spullen die op eigen bodem gemaakt worden, nemen daarmee in rap tempo de plaats in van producten uit het buitenland. Als gevolg van de sancties tegen Rusland komen veel spullen het land niet meer in en hebben westerse fabrikanten hun biezen gepakt.

Een van de producten waarbij de switch van buitenlands naar lokaal het duidelijkst is, is volgens NielsenIQ bier. Een jaar geleden was nog 79 procent van het bier Russisch, nu is dat 89 procent.

Bierbrouwers, waaronder Heineken, hebben afscheid genomen van Rusland. Hun bier is wel nog steeds in de schappen te vinden; het duurt lang voordat voorraden helemaal op zijn en de klant echt merkt dat het niet meer geleverd wordt.