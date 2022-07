Grote frisdrankleveranciers en de twee grootste supermarkten van het land gaan gezamenlijk stoppen met de plastic handgreep op grootverpakkingen frisdrank en water. De ACM heeft ze daarvoor toestemming gegeven, omdat het volgens de toezichthouder geen beperkende invloed heeft op de concurrentie. Ook zou de klant er niet onder lijden.

Onder meer fabrikanten Coca-Cola en Vrumona en de supermarkten Albert Heijn (AH) en Jumbo willen af van de handige handgreep. "Door geen handgreep meer toe te voegen aan de verpakkingen wordt de verpakking beter recyclebaar en is minder plastic nodig", aldus de ACM.

Doordat deze grote partijen daar samen in optrekken, heeft straks meer dan de helft van de pakken met flessen geen handgreep meer. "We hebben gekeken of het product hierdoor duurder wordt en of het product minder aantrekkelijk wordt voor de consument", zegt een woordvoerder van de ACM desgevraagd.

"Volgens de leveranciers speelt het gemak van de handgreep in het concurrentieproces geen rol", stelt de toezichthouder. "Uit een test die door enkele van de leveranciers is uitgevoerd zijn ook geen andere signalen naar voren gekomen."

De ACM moet zich buigen over dit soort gezamenlijke afspraken, omdat er meer supermarkten zijn dan AH en Jumbo. Die mogen niet benadeeld worden. Ook de consument mag niet de dupe worden van onderlinge afspraken.