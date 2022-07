De 27 EU-landen zijn het eens geworden over de besparing van gas voor de komende maanden. Dit moet voorkomen dat we een koude winter zonder verwarming tegemoetgaan, voor het geval Rusland de gaskraan volledig dichtdraait.

"Het was toch geen onmogelijke missie", schrijft EU-voorzitter Tsjechië op Twitter. Het noodplan, waar eerst flink over is gediscussieerd, moet ervoor zorgen dat de lidstaten vanaf begin volgende maand tot aan eind maart 2023 vrijwillig 15 procent minder gas verbruiken.

De lidstaten mogen zelf bepalen welke maatregelen ze nemen om minder gas te verbruiken. Maar de landen hebben afgesproken prioriteit te geven aan maatregelen die geen gevolgen hebben voor huishoudens en essentiële diensten, zoals de gezondheidszorg en defensie.

EU-landen met gassystemen die niet rechtstreeks zijn verbonden aan die van andere lidstaten of elektriciteitssystemen die sterk afhankelijk zijn van gas, zijn vrijgesteld van de verplichte besparingen. Dat geldt voor bijvoorbeeld Cyprus en Malta.

Ook kunnen in bepaalde omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld om gasvoorraden aan te vullen of als gas als industriële grondstof wordt gebruikt.

Als er in de hele EU een gastekort dreigt te ontstaan, wordt een waarschuwing afgegeven. Dan kunnen doelstellingen voor het besparen van gas verplicht worden gesteld. Deze waarschuwing wordt in overleg met de lidstaten afgegeven en betekent dat de besparingen niet langer vrijwillig zijn, maar worden opgelegd.