De prijs voor een megawattuur gas is dinsdagmiddag tot boven de 200 euro gestegen op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs. De stijging is een reactie op het nieuws dat Rusland minder gas gaat pompen door de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1.

Aan het begin van de dag hoefden handelaren nog minder dan 180 euro te betalen. Gedurende de dag liep de prijs steeds verder op, waardoor aan het einde van de middag zelfs een prijs van 202 euro werd aangetikt. Ter vergelijking: een jaar geleden betaalden handelaren tussen de 20 en de 25 euro per megawattuur.

De afgelopen maanden liep de prijs al flink op, allereerst door schaarste en daarna door de Russische invasie van Oekraïne. Rusland levert sinds de inval eind februari steeds minder gas aan Europa.

Zo kan er normaliter door de Nord Stream 1 ruim 160 miljoen kubieke meter gas per dag worden gepompt. De afgelopen maanden daalde dat naar slechts 40 procent daarvan. Maandag kwamen daar nieuwe beperkingen bij.

Nieuwe aankondiging Rusland drijft prijs op

Rusland maakte toen bekend dat onderhoud nodig is aan een turbine. Daardoor kan nog maar 33 miljoen kubieke meter gas per dag door de pijplijn, zegt het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Dat is minder dan 20 procent van de gebruikelijke hoeveelheid.

Duitsland twijfelt aan de uitleg van de Russen en stelt dat het land de gasverbinding gebruikt voor politieke doeleinden.

Door de nieuwe aankondiging van Rusland waren handelaren dinsdag bereid extra veel te betalen voor het gas. Hierdoor steeg de handelsprijs flink en kwam deze op het niveau van begin maart, kort nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.

Stijging heeft niet voor iedereen meteen gevolgen

De oplopende gasprijs heeft voor veel huishoudens niet meteen gevolgen. Veel mensen hebben een doorlopend contract, waardoor een snelle stijging van de gasprijs voorlopig geen effect heeft. Wie binnenkort een nieuw contract moet afsluiten, kan er wel wat van merken.

Dinsdag werd ook bekend dat EU-landen een akkoord hebben gesloten over het terugdringen van het gasverbruik. De landen hebben afgesproken om vanaf begin augustus tot eind maart volgend jaar 15 procent minder gas te gebruiken dan in dezelfde periode in vorige jaren.