De Britse prijsvechter easyJet heeft afgelopen kwartaal fors verlies geleden vanwege problemen op verschillende luchthavens, waaronder Schiphol. Het concern boekte een verlies van 114 miljoen Britse pond (zo'n 135 miljoen euro).

De verstoringen op de vliegvelden leidden tot een kostenpost van 133 miljoen pond. Dat kwam onder meer doordat vluchten uitvielen, mede door personeelstekort. De totale omzet van easyJet nam wel toe tot bijna 1,8 miljard pond in de afgelopen periode.

"De dienstverlening voor onze klanten blijft onze hoogste prioriteit deze zomer. In het afgelopen kwartaal hebben we zeven keer zoveel klanten vervoerd als in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast hebben we 95 procent van onze dienstregeling uitgevoerd", aldus CEO Johan Lundgren.