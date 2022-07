Uitzendbureau Randstad heeft in het tweede kwartaal een recordomzet geboekt. Dat komt vooral door de krapte op de arbeidsmarkt, zegt topman Sander van 't Noordende. Omdat het voor bedrijven moeilijk is om voldoende personeel te vinden, gebruiken ze steeds vaker uitzendbureaus als Randstad.

De omzet in de maanden april, mei en juni steeg met 13 procent en kwam uit op bijna 6,9 miljard euro.

Vooral in Noord-Amerika en Zuid-Europa deden werkgevers vaker een beroep op het uitzendbureau. In Nederland zette Randstad het afgelopen kwartaal 1 procent meer om dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat komt volgens Van 't Noordende vooral doordat er vorig jaar nog veel aan de coronapandemie gerelateerd werk was. Zo konden meer mensen aan de slag in de teststraten.

Door de hoge inflatie en de gascrisis is nog veel onzeker. Het uitzendbureau vindt het daardoor lastig om voorspellingen te doen over de rest van het jaar. Uitzendkrachten hebben namelijk vaak snel last van bezuinigingen bij bedrijven.