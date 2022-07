De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de gasvoorziening komende winter. Dat meldt persbureau DPA op basis van anonieme diplomaten. Het noodplan zorgt ervoor dat de lidstaten tussen augustus en maart vrijwillig 15 procent minder gas verbruiken.

Zo willen de lidstaten voorkomen dat huishoudens en essentiële voorzieningen als ziekenhuizen komende winter letterlijk in de kou komen te staan. Dat zou namelijk kunnen gebeuren als Rusland besluit de gastoevoer verder of helemaal af te sluiten.

Als er in de hele EU een gastekort dreigt te ontstaan, wordt er een waarschuwing afgegeven. Dan kunnen doelstellingen voor gasbesparing verplicht worden gesteld. Die verplichte besparingen kunnen alleen worden afgedwongen door de Europese Raad, niet door de Europese Commissie.

EU-ministers moeten plan dinsdag goedkeuren

De drempel om zulke verplichtingen in te stellen is in het noodplan hoger dan in een plan dat de Europese Commissie eerder presenteerde. Ook zijn verschillende clausules opgenomen waarmee lidstaten onder verplichte besparingen uit kunnen komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor lidstaten Cyprus, Malta en Ierland, omdat hun gassystemen niet rechtstreeks verbonden zijn aan die van andere lidstaten.

Ook kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld het vullen van gasvoorraden of als gas als industriële grondstof wordt gebruikt.

Dinsdag komen de EU-energieministers bij elkaar om het plan goed te keuren. Volgens diplomaten zijn er genoeg voorstanders aanwezig om een meerderheid voor het plan te behalen.