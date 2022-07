De komende periode zal Thalys minder treinen van en naar Parijs laten rijden, meldt een woordvoerder maandag aan het AD. Afgelopen week kwam de trein twee keer vast te staan door technische problemen. Omdat deze treinen nu worden gerepareerd en daarom niet kunnen rijden, heeft dit gevolgen voor de dienstregeling.

Het is niet bekend om hoeveel minder treinen het gaat en hoelang het duurt voordat de problemen zijn opgelost. De komende week worden in ieder geval zo'n drie treinen per dag geschrapt, waaronder routes van Amsterdam en Brussel naar Parijs en vice versa.

Zondag kwam de Thalys tussen Disneyland Paris en Amsterdam door nog onbekende reden stil te staan. Omdat er geen stroom was, viel ook de airco uit. Pas na ruim twee uur werden de passagiers uit de trein geëvacueerd.

Vorige week dinsdag was het ook al raak. Toen kwam een trein van Thalys stil te staan nabij station Gare du Nord in Parijs. Door de hitte werd het zo warm in de coupés dat reizigers een ruit insloegen. Mensen op de perrons gooiden vervolgens flesjes water door het gebroken raam de trein in.

Thalys zegt dat beide incidenten los van elkaar staan, maar dat de reparatie van de treinen wel gevolgen heeft voor de dienstregeling. "We hebben 28 treinen. Er zijn er altijd wel een paar niet beschikbaar voor onderhoud en nu komen er nog eens twee bij", zegt een woordvoerder tegen het AD. "We onderzoeken de incidenten. Daarom zijn beide treinen nu van het spoor gehaald."