De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde afgelopen week haar belangrijkste rentestand om zo de alsmaar stijgende inflatie wat af te remmen. Zo'n hogere rentestand heeft ook gevolgen voor ons en kan zelfs tot een recessie leiden. NU.nl legt uit hoe.

De hogere rentestand - de ECB verhoogde hem met 0,5 procentpunt - heeft alles te maken met de alsmaar stijgende prijzen. De prijsstijging in de eurozone kwam in juni uit op 8,6 procent, ver boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank. Door aan de rentehendel te trekken hoopt de ECB het inflatievuur te doven.

Dit klinkt allemaal ver weg, maar zo'n hogere rentestand heeft ook voor ons gevolgen, zegt econoom Peter Rodenburg, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. "Het bepaalt tegen welke rente banken geld kunnen lenen of stallen bij de ECB. De banken rekenen dit weer door naar jou en mij."

Wij kunnen een hogere rentestand dus terugzien bij het afsluiten van een lening of bij onze spaarrekening. Geld lenen zal meer geld gaan kosten en de rentes op de spaarrekeningen zullen omhooggaan. Die rentes moeten van ver komen, dus van sparen zul je voorlopig niet meteen rijk worden.

Ook zal het ECB-besluit tot een hogere hypotheekrente leiden. "Hierdoor zal de vraag naar huizen afnemen. Verder maakt een hogere rente andere beleggingen aantrekkelijker, waardoor grote beleggers hun geld minder snel in huizen zullen steken. Dit kan de woningmarkt afkoelen", vertelt Rodenburg.

Hogere rentestand kan economie verder afkoelen

De hogere rentestand kan ook negatieve gevolgen hebben voor onze economie. Die draait weliswaar goed, maar is gevoelig voor de hoge energieprijzen. Recente cijfers laten al zien dat die leiden kleinere buffers en meer betalingsproblemen voor huishoudens.

Dat geld lenen duurder wordt en sparen minder onaantrekkelijk wordt, kan de economie dan nog een extra duw de verkeerde kant op geven. "Geld lenen wordt duurder. Wij gaan minder uitgeven, maar ook bedrijven zullen hierdoor minder investeren", vertelt Rodenburg.

Hierdoor leeft de angst dat we naar een periode van gematigde groei of zelfs een recessie (twee kwartalen met economische krimp op rij, red.) gaan. Hoe snel dat kan gebeuren, is volgens de UvA-econoom niet te voorspellen, "maar analisten verwachten dat de economie verder zal afkoelen".