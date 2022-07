Gazprom levert vanaf woensdag nog wat minder gas aan Europa doordat onderhoud nodig is aan een turbine van de belangrijke Nord Stream-pijplijn. Volgens het Russische staatsgasbedrijf zal er over twee dagen nog maar 33 miljoen kubieke meter gas per dag door de pijplijn gaan. Dat is ongeveer 20 procent van de maximale capaciteit, momenteel ligt de doorvoer op 40 procent.

De gaslevering via de pijplijn, die zeer belangrijk is voor West-Europa, staat al onder druk sinds Rusland Oekraïne binnenviel eind februari. De toevoer is de laatste weken nog minder geworden door gepland onderhoud. Zo moest er onder meer een turbine naar Canada worden gestuurd. Mede daardoor stroomt er minder dan de helft van de gebruikelijke hoeveelheid gas door de pijplijn.

Hoewel de turbine uit Canada nog niet terug is, zegt Gazprom nu dat er ook onderhoud nodig is aan een andere turbine. Dit zal de toevoer nog eens ongeveer halveren, zegt het bedrijf.

Dit zal de problemen met gas in Europa verder vergroten. Vooral Duitsland is een grote gebruiker van Russisch aardgas en vreest voor flinke problemen als de toevoer verder vermindert. Ook andere landen in Europa, waaronder Nederland, maken zich zorgen over gastekorten als straks de koude periode weer aanbreekt.

De EU kwam vorige week met een plan om het gebruik van gas met 15 procent te verminderen in de lidstaten. In eerste instantie mogen de landen dat zelf proberen, maar als het niet lukt, gaat Brussel het opleggen. Tegen de plannen is veel weerstand gekomen, onder meer uit Zuid-Europese landen. Die gebruiken minder gas uit Rusland.

Energieminister Rob Jetten zei vorige week dat het Nederlandse kabinet wel wat ziet in de plannen. Vooral omdat ons land volgens hem toch al minder verbruikt dan afgelopen jaren, waardoor Nederland het doel van 15 procent zonder al te veel problemen zou kunnen halen.