Veel profvoetbalclubs uit de hoogste Engelse divisies hebben een groot tekort aan shirts voor hun fans. Leveranciers zoals Puma en adidas hebben veel problemen om de shirts op tijd bij de fanshops van de clubs te krijgen, zo blijkt uit een inventarisatie van de Britse omroep BBC.

Aan het begin van elk seizoen komen profvoetbalclubs met nieuwe uit- en thuistenues. Veel supporters willen deze tenues in aanloop naar het nieuwe seizoen graag kopen. Bij veel clubs kan dat nog niet, terwijl het voetbalseizoen in Engeland over minder dan twee weken begint.

Uit de inventarisatie van de BBC blijkt dat fans bij slechts 44 van de 92 clubs uit de hoogste vier divisies zowel het uit- als thuistenue kunnen kopen. Bij negentien clubs is het zo erg dat zelfs beide shirts niet te verkrijgen zijn. Dit is het geval bij onder meer Leeds United en Crystal Palace, die allebei uitkomen in de Premier League (de hoogste divisie).

Zo kreeg Leeds United van leverancier adidas te horen dat er "ongekende uitdagingen" zijn waardoor de shirts niet op tijd kunnen worden geleverd. Vermoedelijk komen de tenues pas eind volgende maand aan.

Bij een club uit een lagere divisie, Stockport County, zijn problemen ontstaan doordat een lading shirts spoorloos is. Leverancier Puma heeft aan de club laten weten dat een deel van de tenues bij aankomst in een Britse haven is verdwenen. Mogelijk dat sommige fans zelfs tot november moeten wachten voordat ze het nieuwe tenue van hun favoriete club kunnen kopen.