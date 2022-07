Reisbemiddelaar Tix krijgt een boete van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) omdat het kosten in rekening heeft gebracht bij klanten die geld terug wilden voor vluchten die door corona zijn geannuleerd. De ACM neemt het de ticketsite vooral kwalijk dat zij haar klanten daar niet vooraf over informeerde.

De luchtvaartbranche is tijdens de pandemie hard getroffen doordat veel vluchten niet door konden gaan. Reizigers die via Tix een ticket hadden gekocht voor een reis die is geannuleerd, konden bij het bedrijf een verzoek indienen om hun geld terug te krijgen.

De ticketsite maakte het geld wel over, maar hield 55 euro in op het bedrag dat zij terugbetaalde. Volgens de ACM had het bedrijf zijn klanten daarover van tevoren moeten informeren, maar heeft het dat niet gedaan.

De ACM heeft daarom een boete opgelegd. Hierbij gaat het om een symbolisch bedrag van 1.000 euro. De markttoezichthouder is coulant richting Tix, omdat het zwaar werd getroffen door de gevolgen van de pandemie.

De 55 euro werd alleen in het begin van de pandemie in rekening gebracht bij klanten. Al snel paste Tix zijn beleid aan.