Tesla heeft in de eerste helft van dit jaar 170 miljoen dollar (166 miljoen euro) aan waarde afgeschreven op bitcoins die het bedrijf bezit. Dat blijkt uit documenten die de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen heeft ingediend bij beurstoezichthouder SEC.

Het bedrijf meldde vorige week bij de publicatie van de kwartaalcijfers een afschrijving in de boeken te hebben gezet vanwege de gedaalde bitcoinkoers. Maar de automaker had nog niet verteld om welk bedrag het gaat.

Nu blijkt dat het gaat om een afschrijving van 170 miljoen dollar. Dit komt doordat de grootste cryptomunt ter wereld dit jaar al zo'n 50 procent in waarde is gedaald. Onder aanvoering van topman Elon Musk, de rijkste persoon op aarde en een groot voorstander van cryptomunten, investeerde Tesla in het verleden flink in de bitcoin.

In februari vorig jaar onthulde Tesla dat het voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins had gekocht. Eind vorig jaar bedroeg de waarde daarvan ongeveer 2 miljard dollar, maar inmiddels is de koers van de digitale munt flink ingezakt.