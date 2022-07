Een groep van 150 passagiers weigerde zondag en maandagochtend Rotterdam The Hague Airport te verlaten, nadat hun vlucht naar Turkije niet is vertrokken. De passagiers zouden zondagavond met reisorganisatie Corendon naar Ankara vliegen, maar die vlucht is uitgesteld tot dinsdagochtend. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn de passagiers inmiddels terug naar huis gegaan of ondergebracht in een hotel.

Het vliegtuig zou aanvankelijk zondag om 21.00 uur vertrekken, maar dat ging niet door omdat het toestel eerst vanuit Ankara moest komen en daar vertraging opliep. Vervolgens zou het maandagochtend alsnog vertrekken, maar ook dat ging niet door.

Een deel van de 170 passagiers die gestrand waren op Rotterdam The Hague Airport was woedend en wilde niet vertrekken. De luchthaven had de wachtende passagiers geadviseerd om te vertrekken. "We hebben ze gevraagd: ga naar huis of pak een hotel. Mensen zijn heel boos, de sfeer is grimmig", zei de woordvoerder maandagochtend.

Hij wees erop dat niet de luchthaven, maar Corendon de passagiers van informatie over de reis moest voorzien. Maar passagiers beweerden dat ze geen contact kregen met Corendon. Volgens de woordvoerder van de luchthaven komt Corendon maandag met een verklaring voor de passagiers.

Rotterdam The Hague Airport meldt dat de vlucht inmiddels opnieuw is verplaatst, naar dinsdag 10.00 uur.