Ryanair heeft het afgelopen kwartaal weer winst gemaakt, maar het herstel na de coronacrisis is volgens topman Neil Sorahan nog wel broos. De vraag naar vliegtickets blijft afhankelijk van het nieuws over de pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Waar de vliegtuigmaatschappij een jaar eerder nog 273 miljoen euro verlies leed, bleef er afgelopen kwartaal juist 170 miljoen euro over. Ryanair vervoerde in de voorbije periode 45,5 miljoen passagiers, een jaar eerder waren dat er 8,1 miljoen.

Vergeleken met andere luchtvaartmaatschappijen heeft Ryanair relatief weinig last van personeelstekorten op grote luchthavens. Toch moest ook de Ierse prijsvechter vanwege stakingen de laatste tijd vluchten schrappen.

Zo legden Belgische piloten vorig weekend het werk neer. De Belgische annuleringen raakten volgens Ryanair ruim dertienduizend passagiers. Ook Spaans personeel van Ryanair staakte recent vanwege onvrede over de arbeidsvoorwaarden.

Vanwege de onzekere situatie rondom corona en de oorlog in Oekraïne durft de vliegmaatschappij de resultaten in de rest van het jaar nog niet in te schatten.