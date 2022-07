Het Nederlandse technologiebedrijf Philips maakte het afgelopen kwartaal minder winst dan een jaar eerder. Dat komt voornamelijk door de langdurige Chinese lockdowns en problemen met de levering van onderdelen en materialen. Ook heeft het bedrijf last van de inflatie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Ook ging ge aandacht opnieuw uit naar de terugroepactie voor slaapapneuapparaten. Philips laat weten drie miljoen vervangende apparaten of reparatiekits voor die machines te hebben gemaakt.

In totaal moet het bedrijf zo'n 5,5 miljoen slaapapneuapparaten vervangen. Ze bevatten isolatieschuim dat kan afbrokkelen. Dat kan gevaarlijk zijn voor gebruikers als het met bepaalde schoonmaakmiddelen in aanraking komt.

Door de lagere omzet is Philips ook negatiever over het hele jaar. Het bedrijf verwacht dat de omzet met maximaal 3 procent zal toenemen. Eerder was de verwachting een stijging van tussen 3 en 5 procent.

Philips-topman Frans van Houten zegt dat het bedrijf maatregelen heeft genomen om de productiviteit te verhogen en problemen met de levering aan te pakken. "De positieve impact van deze acties geven mij het vertrouwen dat we vanaf het derde kwartaal weer zullen gaan groeien", aldus Van Houten.